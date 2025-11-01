熊田曜子、引き締まった腹筋＆美脚披露 “魅せ方のコツ”明かし共演者驚き【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの熊田曜子が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】43歳美女、引き締まった美腹筋披露
「サツコレ」初登場の熊田は、美しい脚が際立つショートパンツにクロップド丈のシャツを合わせたスタイルでランウェイを闊歩。終始、カメラに向かって爽やかな笑顔を披露し、最後には引き締まった美しい腹筋を存分にアピール。観客からは「かっこいいー！」と声が上がっていた。
また、トークコーナーでMCのフォーリンラブ・バービーから「美ボディの秘訣」を聞かれると「魅せ方にコツがあるんです」と告白。続けて「自分が1番細い部分を出したり」「縦のラインを長くする。手を上げるのもすごくいいです！」と魅せ方のポイントを熱弁した。手を上げるポージングを実践しながら「お腹のお肉が伸びてスマートになるんです。なので、魅せ方で頑張っています」と笑顔を見せると、バービーは感嘆の声を上げていた。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはバービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美女、引き締まった美腹筋披露
◆熊田曜子、美腹筋披露
「サツコレ」初登場の熊田は、美しい脚が際立つショートパンツにクロップド丈のシャツを合わせたスタイルでランウェイを闊歩。終始、カメラに向かって爽やかな笑顔を披露し、最後には引き締まった美しい腹筋を存分にアピール。観客からは「かっこいいー！」と声が上がっていた。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはバービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】