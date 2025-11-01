山本美月、子ども抱きかかえた親子写真公開「センスが神」「素敵な3ショット」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の山本美月が10月31日、自身のInstagramを更新。ハウステンボスでの親子ショットを公開した。
【写真】山本美月「センスが神」子ども抱きかかえた親子ショット
◆山本美月、親子でハウステンボスハロウィン満喫
前回の投稿に引き続き、ハウステンボスに行った際の写真を公開した山本。「HappyHalloween 今回の目的の1つ！ハロウィンのおばけミッフィー 無事に会えたー可愛かったー」とコメントし、子どもを抱いておばけミッフィーと撮影したショットを披露した。子どもはミッフィーのイラストで隠されており、「※抱いてるミッフィーは、子」と記されている。
◆山本美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な3ショット」「お子さんがミッフィーになってるの本当に可愛い」「ミッフィーに変身させるセンスが神」「楽しそうな笑顔」などと反響が寄せられている。
山本は、2020年に俳優の瀬戸康史と結婚。2023年に第1子出産を発表した。（modelpress編集部）
