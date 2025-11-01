Aぇ! group正門良規、白塗りの“マーライオン”コスプレにファン衝撃「最高」「低コスト高クオリティ」
【モデルプレス＝2025/11/01】Aぇ! groupの正門良規が10月31日、自身のInstagramを更新。白塗りの仮装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】STARTOイケメン「白塗りでもかっこいい」衝撃コスプレ姿
正門は「Happy Halloween」とコメントし、白いロングヘアのウィッグをかぶり、白塗りした顔にひげや口などを描いて耳に見立てたメイクスポンジを額に貼り付けた「擬人化マーライオン」の仮装を披露。「＃こんなものしか ＃持ち合わせておりませんでした」と証、「＃でも ＃この ＃コスプレ ＃唯一無二 ＃やろ ＃ふはは」などとたくさんのハッシュタグをつけて仮装について綴った。
また、マーライオン像をバックにした自身のシンガポールでのショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「最高」「低コスト高クオリティなの流石」「世界観大好き」「笑いをありがとう」「白塗りでもかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆正門良規、マーライオン仮装公開
◆正門良規の投稿に反響
