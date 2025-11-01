本田紗来、バブーシュカ身につけ華麗にランウェイ“あざとポーズ”に注目集まる「反則級に可愛い」 【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントでモデルの本田紗来が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】18歳モデル、あざとポーズが可愛すぎ
バブーシュカを身に着けたトレンドファッションを披露した本田は、細かいフリルが印象的なブラウンのミニ丈ワンピースからほっそりとした美しい脚をのぞかせた。ステージトップでは、手を顔のそばに寄せにっこり微笑む“あざとポーズ”を披露。会場を魅了していた。
このランウェイを受け、ネット上では「バブさ全開」「反則級に可愛い」「脚めっちゃ綺麗」など反響が続々。また、ポーズにも注目が集まり「自分の魅せ方が天才」「似合いすぎる」といった声も寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田紗来、バブーシュカコーデ披露
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
