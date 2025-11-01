今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。城西大の櫛部静二監督は「アンカーに斎藤（将也、４年）をうまく配置できたので、しっかりとアンカーにつなぎたい」と意気込んだ。

具体的なレースプランとしては「２区の小林（竜輝、２年）、４区の柴田（侑、３年）はすごく調子がいい。３区にキムタイがいるので、前半良い形で進められれば、うまく５区、６区、７区としのいで斎藤（８区）につなげられる」と明かした。

女子駅伝部は先週１０月２６日に行われた全日本大学女子駅伝で２５年ぶりの優勝を果たした。男女で練習場が同じということもあり、指揮官は「女子と会う機会もあったので『優勝おめでとう』とお祝いした。良い気をいただきたくて（笑）。にこやかに応えてくれましたね」とほほえんだ。

すでに１万メートルの２７分台の自己ベストを持つＶ・キムタイ（４年）が３区、斎藤が８区と登録済み。当日変更については「１、２人くらいになる」と語り、「当日までのお楽しみ」と具体的な明言は避けた。補欠には今年の出雲を走った大沼良太郎（４年）、１万メートル２８分台の鈴木健真（４年）らが控えている。

◇ ◇ ◇

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。