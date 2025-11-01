◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間11月1日、ロジャース・センター)

ブルージェイズのシュナイダー監督が、ドジャース・大谷翔平選手への申告敬遠と、そこからの失点シーンについて振り返りました。

この場面は、両チーム無得点で迎えた第6戦の3回表。1アウトからドジャースの8番・エドマン選手に2塁打が生まれます。後続は見逃し三振とし2アウトまで持ち込むも、ブルージェイズは第1打席で空振り三振に倒れていた大谷選手を申告敬遠とします。これで迎えた2アウト1、2塁の場面。スミス選手からの先制タイムリーを浴びると、四球で満塁を招き、ベッツ選手にもタイムリーを浴び3失点としていました。

絶好調というわけではない大谷選手への対応を問われたシュナイダー監督は「明らかなピンチを招けば、彼のバットを奪う。シリーズ前にも話し合ったことで、我々はそうするつもりだ」とコメント。常に警戒心を持っていることを明かします。

さらにドジャース打線に対して「上下問わず本当にいい打者が揃っている。だから時には、やってもダメ、やらなくてもダメな状況になる。ウィル・スミス、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツといったクラスの選手相手では、常に火遊びをしているようなものだ」とコメント。「リスクは承知の上だ。走者を増やすことになるのは分かっているが、(先発投手の)ケビンにはかける価値がある。スプリットと数球の速球を効果的に使っていた。ウィルにはスプリット、ムーキーには速球を投げて打ち取られたが、それが最初から決めていた戦略だったんだ」と明かしました。

この日の大谷選手は第3打席でファーストゴロに倒れるも、第4打席では1アウトランナーなしから2塁打を記録。ピンチの場面ではさらに警戒心を強めざるを得ない躍動を見せています。