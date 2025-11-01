42歳・深田恭子、“美脚＆美谷間”あらわの衝撃 SNS反響「最高にして、最強」
俳優の深田恭子（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。2026年版カレンダーの写真を公開し、コメントした。
【写真】”美谷間”が…深田恭子、42歳最後の“衝撃”カット
深田は「皆様いかがお過ごしでしょうか!?段々寒くなってきましたね」と書き出し、「今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました」と報告。「いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は陽の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮って頂きました」と撮影の様子を伝え、「まだ暑い時期でしたが、海の香りを感じながらの心地よい時間でした」と感想をつづった。
続けて「表紙には愛犬のぱぴぷぺぽっけとまだ赤ちゃんのニャンちゅうも一緒で」といい、美脚をみせながら愛犬を抱きかかえ、笑顔を浮かべるカットを公開。また、“美谷間”をのぞかせたカットも公開した。
そして「毎年お願いしていますが、来年も皆様のお家にお邪魔出来たら嬉しいです」とアピール。最後に「#季節の変わり目お身体大切にしてくださいね」「#衣替えは終わりましたか？」「#私はまだ、、、」と添えた。
この投稿に「安定の天使です」「可愛い恭子ちゃんに癒やされました」「撃ち抜かれるかわいさ最高キュート癒されます」「またまた惚れちゃいました」「やっぱり、深キョン最高にして、最強」などのコメントが寄せられている。
【写真】”美谷間”が…深田恭子、42歳最後の“衝撃”カット
深田は「皆様いかがお過ごしでしょうか!?段々寒くなってきましたね」と書き出し、「今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました」と報告。「いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は陽の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮って頂きました」と撮影の様子を伝え、「まだ暑い時期でしたが、海の香りを感じながらの心地よい時間でした」と感想をつづった。
そして「毎年お願いしていますが、来年も皆様のお家にお邪魔出来たら嬉しいです」とアピール。最後に「#季節の変わり目お身体大切にしてくださいね」「#衣替えは終わりましたか？」「#私はまだ、、、」と添えた。
この投稿に「安定の天使です」「可愛い恭子ちゃんに癒やされました」「撃ち抜かれるかわいさ最高キュート癒されます」「またまた惚れちゃいました」「やっぱり、深キョン最高にして、最強」などのコメントが寄せられている。