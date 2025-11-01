全日本大学駅伝（熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）に出場する有力チームの監督が１日、名古屋市内で記者会見を行い、２日のレース展望やチームの状態について語った。

前回大会で初優勝を果たした国学院大の前田康弘監督は、９月の出雲駅伝で連覇を達成したチームの状況について「出雲よりコンディションを１、２段階上げられた。ここ（全日本）で連覇を達成し、国学院大の存在価値や強さを発信したい」と力強く宣言した。

前回は最終８区で先頭を奪っての逆転優勝だったが、今回は「前半にしっかり主導権を握る戦いをしたい」と強調。カギを握る選手として、出雲のエース区間３区で各校の留学生と対等に渡り合って区間３位と快走した野中恒亨（３年）を挙げ、「野中をヘッド（起点）にして、攻撃に転じていければ」とプランを明かした。

２年ぶりの王座奪還を狙う駒大の藤田敦史監督は、５位に沈んだ出雲駅伝を踏まえ、「負けたことで、チームの絆が非常に強くなった。（補員を含む）１３人の誰を使っても遜色ない走りができる」と自信を見せた。

今大会では、６月に恥骨を故障した影響で出雲を回避したエース佐藤圭汰（４年）の起用を明言し、「スピード、スタミナともに、練習がだいぶ充実してきた。７区に自信を持って配置した」と力を込めた。

７年ぶり３度目の優勝を目指す青学大の原晋監督は、７位に沈んだ出雲の結果を受けて、「失敗を繰り返さないように、区間配置を念入りにした」という。

恒例の作戦名として「朝日にかける大作戦」を発表し、エース黒田朝日（４年）の７区投入を明言。「朝日１人に責任を負わせるという意味ではなく、朝日が走りやすい位置で１〜６区の面々がこのステージを駆け抜けてほしい」と期待した。

出雲駅伝で２位に入り、３大駅伝で１４年ぶりの表彰台に上がった早大の花田勝彦監督は、「先頭を走る」をテーマに掲げ、「ようやく優勝を目標に掲げられるチームになってきた。それを確実なものにする大会にしたい」と意気込んだ。現状は補員に回しているエース山口智規（４年）については「調子は非常にいい。どこかでゲームチェンジャーの役割になる」と、重要区間での起用を示唆した。

出雲３位の創価大・榎木和貴監督は、目標を５位に設定。「前半区間の１〜４区でどこまで上にいられるかという区間配置を考えている」とし、２区小池莉希、４区織橋巧の３年生コンビに流れを作る好走を期待した。