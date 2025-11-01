°ÂÀÄ¶Ó¡¢¶å½£¾ì½êÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¡¡Ì¸Åç¤é¤È8ÈÖ¡¢¹¶¤á¤Ï·òºß
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬1Æü¡¢¾ì½êÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¤ÇÊ¡²¬¸©¿Ü·ÃÄ®¤Î¹Ó¼®Éô²°¤ËÉë¤¡¢ËëÆâ¤ÎÌ¸Åç¤ä¼ã¸µ½Õ¤È8ÈÖ¼è¤Ã¤Æ6¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç21ºÐ¤ÎÂç´Ø¸õÊä¤Ï¾ì½êÁ°¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¡×¡£Á°·¹»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³11¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¶¤á¤Ï·òºß¡£¸µÂç´Ø¤ÎÌ¸Åç¤Ë¤ÏÆÍ¤Êü¤·¤Ë¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢4¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡¢Ê¡²¬Æþ¤ê¸å¤ÏÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£