「ヤマモトは本当に優秀なピッチャーだよ」敵将も称えた山本由伸2戦連続の“快投”　6回降板で「我々に有利になるだろうと」

ブルージェイズのシュナイダー監督は山本由伸の快投を称えた(C)Getty Images

ドジャースが崖っぷちで踏みとどまった。2勝3敗で迎えたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3−1で勝利し、逆王手をかけた。

【動画】冴えるスプリット！山本由伸がピンチを脱してうなずきながらマウンドを降りる

先発の山本由伸が2試合連続で試合をつくった。第2戦は9回1失点8奪三振で完投勝利。この日も6回1失点6奪三振と好投し、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は、ドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内で「第2戦と不気味なほど似ていた」と、負けられない一戦でも変わらぬ投球を披露した相手エースについて言及した。

また、「見過ごしたくない」と語ったのは、自軍先発のケビン・ガウスマンの投球。「1イニングを除いては素晴らしかった」と、ガウスマンの6回3失点8奪三振の投球内容を称えた。