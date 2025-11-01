「スタイルを貫き通した」小野伸二も感服。柏は無念の準優勝も「めちゃくちゃ強かったよ」「最高のゲームでした」などファン称賛【ルヴァン杯決勝】
81分、縦パスに抜け出した細谷真大が、寄せてくる相手DFをものともせず左足を振り抜き、ネットを揺らした。だが、奪ったゴールはこの１点だけだった。
柏レイソルは11月１日、ルヴァンカップ決勝でサンフレッチェ広島と対戦。相手のロングスローと直接FKから前半だけで３失点。後半は攻勢を強め、細谷の反撃弾でさらに勢いづいたものの、最終的には１−３で敗れた。
12年ぶり３度目のルヴァン制覇はならず。ただ、試合を生中継したフジテレビで解説を務めた元日本代表MFの小野伸二氏が「90分を通して、自分たちのスタイルを貫き通した」と評したように、熟練のパスサッカーを披露し、懸命に戦い抜いた。
クラブの公式Xも試合の結果を伝えると、以下のような声が寄せられた。
「今日は負けてしまったけど、このカップ戦でチームが見せてくれたことは消えない」
「まだリーグ戦が残ってる、この悔しさをリーグ戦にぶつけよう！」
「ルヴァンの決勝までサポーターを連れてきてくれてありがとう」
「広島は強かった！柏は柏らしく戦った！」
「いや、おたくらめちゃくちゃ強かったよ。最高のゲームでした」
「どんな時もスタイルを崩さず攻めるのは単純にすごいと思いました」
「細谷のゴールは熱かった！リーグ優勝は頼む」
「細谷ゴールありがとう！やはりエース！」
「最黄の応援と選手たちに最高の拍手を送りたいです」
「リーグ取るしかない。ただそれだけ」
多くのファン・サポーターがその奮闘を称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「やはりエース！」柏９番が一矢報いる「細谷のゴールは熱かった！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
