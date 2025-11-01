¡ÚÁª¼ê¸¢Í½Áª¡Û·ãÀï¶è¡¦Âçºå¡¢¶½Ô¢¤¬ÍúÀµ¼Ò¤È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤¹¡ª ÊÆ»ÒËÌ¤¬¸©16Ï¢ÇÆÃ£À®¡¢²¬»³·è¾¡¤Ï±äÄ¹·èÃå¤ÎÂçÀÜÀï¡ª
¡¡11·î£±Æü¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë£³¹»¤¬Á´¹ñ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âçºå·è¾¡¤ÏÍúÀµ¼Ò¤È¶½Ô¢¤¬»óÍº¤ò·è¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¶¯¹ëÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉÀï¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£¶½Ô¢¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÎ®¤ì¡¢¤½¤ì¤òº´Æ£ÎÆ¤¬¿¨¤Ã¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍúÀµ¼Ò¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾39Ê¬¡¢Ä»»³¤¬25¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢£±¡Ý£±¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¤â¾¡Éé¤¬¤Ä¤«¤º¤ËPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ì¤ò£Ç£Ë´äÀ¥¤¬£³ËÜÏ¢Â³¤ÇÁË»ß¤·¤¿¶½Ô¢¤¬£³¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÀÚÉä¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ä»¼è·è¾¡¤Ç¤ÏÊÆ»ÒËÌ¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¤òÁê¼ê¤Ë£²¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡££´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÆ°¤¯¡£Á°È¾£²Ê¬¡¢ÊÆ»ÒËÌ¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¤Î±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¤¡¢Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿¼Àî¤Ë¹ë²÷¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ÆÌÔÈ¿·â¡£Ä»¼è¾ëËÌ¤Î·øÏ´¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë»³²¼¤¬·è¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤ÊÆ»ÒËÌ¤Ï¡¢31Ê¬¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÃÝÆâ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÆ»ÒËÌ¤¬Âç²ñ16Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Í½Áª¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¤È½¢¼Â¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·ãÆÍ¡£½øÈ×¤«¤éÅÜÅó¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À²¬»³³Ø·Ý´Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢¼Â¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¡¢¸åÈ¾¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Á°È¾£¶Ê¬¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬·è¤á¤ë¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹¥µ¡¤òÄÏ¤ß¡¢£Ç£Ë¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò³ü¿¹¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬£µÇ¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¹Ô¤¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£ÁÏÉô14Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤·¤¿½¢¼Â¤ÏÁ±ÀïµÚ¤Ð¤º¡¢ÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡Î11·î£±Æü¤ÎÍ½Áª·è¾¡·ë²Ì¡Ï
Âç¡¡ºå¡§¶½Ô¢ 1(3PK1)1 ÍúÀµ¼Ò
Ä»¡¡¼è¡§ÊÆ»ÒËÌ 2-1 Ä»¼è¾ëËÌ
²¬¡¡»³¡§²¬»³³Ø·Ý´Û 1-0 ½¢¼Â
¡¡11·î£±Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£µ¹»¤Ç¡¢Àè½µ¤Ï½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤È»³·ÁÌÀÀµ¡Ê»³·Á¡Ë¤¬Á´¹ñÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£ËÜÂç²ñ¤Ïº£Ç¯¤â12·î28Æü¤Ë³«Ëë¡¢£±·î12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Âçºå·è¾¡¤ÏÍúÀµ¼Ò¤È¶½Ô¢¤¬»óÍº¤ò·è¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¶¯¹ëÆ±»Î¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉÀï¡£Á°È¾¤ò£°¡Ý£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£¶½Ô¢¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÎ®¤ì¡¢¤½¤ì¤òº´Æ£ÎÆ¤¬¿¨¤Ã¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍúÀµ¼Ò¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾39Ê¬¡¢Ä»»³¤¬25¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢£±¡Ý£±¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¤â¾¡Éé¤¬¤Ä¤«¤º¤ËPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ì¤ò£Ç£Ë´äÀ¥¤¬£³ËÜÏ¢Â³¤ÇÁË»ß¤·¤¿¶½Ô¢¤¬£³¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÀÚÉä¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡²¬»³Í½Áª¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¤È½¢¼Â¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·ãÆÍ¡£½øÈ×¤«¤éÅÜÅó¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À²¬»³³Ø·Ý´Û¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢¼Â¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¡¢¸åÈ¾¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Á°È¾£¶Ê¬¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬·è¤á¤ë¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹¥µ¡¤òÄÏ¤ß¡¢£Ç£Ë¤¬ÃÆ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò³ü¿¹¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬£µÇ¯Ï¢Â³£¸²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¹Ô¤¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£ÁÏÉô14Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤·¤¿½¢¼Â¤ÏÁ±ÀïµÚ¤Ð¤º¡¢ÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡Î11·î£±Æü¤ÎÍ½Áª·è¾¡·ë²Ì¡Ï
Âç¡¡ºå¡§¶½Ô¢ 1(3PK1)1 ÍúÀµ¼Ò
Ä»¡¡¼è¡§ÊÆ»ÒËÌ 2-1 Ä»¼è¾ëËÌ
²¬¡¡»³¡§²¬»³³Ø·Ý´Û 1-0 ½¢¼Â
¡¡11·î£±Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£µ¹»¤Ç¡¢Àè½µ¤Ï½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤È»³·ÁÌÀÀµ¡Ê»³·Á¡Ë¤¬Á´¹ñÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£ËÜÂç²ñ¤Ïº£Ç¯¤â12·î28Æü¤Ë³«Ëë¡¢£±·î12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª