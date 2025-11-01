「何をしてでも勝ちたかった」待望の自身初タイトル！ 広島のジャーメイン良は優勝直後に何を語った？【ルヴァン杯決勝】
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦し、３−１で勝利。2022年以来となる３年ぶり２度目の大会制覇を成し遂げた。
激しい球際の攻防が続くなかで、25分にロングスローから荒木隼人がヘディングでネットを揺らして先制すると、38分には東俊希が直接FKを決めて追加点。さらに45＋２分には、再びロングスローの流れからジャーメイン良が３点目を奪った。
81分に１失点こそしたものの、最後まで組織的な守備でリードを守り抜き、広島が歓喜の瞬間を迎えた。
３点目を挙げて勝利に貢献したジャーメインも喜びを露わに。試合後のフラッシュインタビューで思いをこう語った。
「今日は本当に何をしてでも勝ちたいという思いがあったので、本当に良かった。自分がタイトルを獲りたいという思いで（広島に）移籍してきましたけど、このチームでプレーするにつれて、ショウ（佐々木翔）くんとかシオ（塩谷司）くんにタイトルを獲ってもらいたいという気持ちが強くなった。そういう意味では今日は少し貢献できたので、本当に良かったです」
最後に「広島はどんなチーム？」と問われたストライカーは、「サポーターもクラブも街も本当にすべてがまとまって、ひとつになっているチームワークの高いチームだと思うので、今日は本当に良かった」とコメント。優勝を心の底から欲していた30歳が、ついに自身初のタイトル獲得を果たした。
