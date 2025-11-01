◇ミュージカル「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」が宝塚大劇場で開幕

宝塚歌劇団雪組トップスター、朝美絢（あさみ・じゅん）主演のミュージカル「ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜」が1日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。

労働階級出身でありながら、その美しさとファッションセンスを武器に18世紀末、イギリス社交界を昇り詰めたブランメルの栄光と挫折を描いた話題作。副題通り、地上波に出演する度、その「美しさ」でネットをざわつかせる朝美の本領発揮と言わんばかりに登場の場から輝きを放ち、時に心の奥にひそむ野心をチラつかせながらの熱演となった。

今回が退団公演となるトップ娘役の夢白あや（ゆめしろ・あや）はブランメルのかつての恋人で、彼の凋落のきっかけとなるヒロイン、ハリエットを好演。今は瀬央ゆりあ（せお・ゆりあ）演じるプリンス・オブ・ウエールズの寵愛を受けながらも複雑な女心をにじませた。

さらにショー「Prayer〜祈り〜」では朝美が太陽神として登場。ソフト帽を使っての激しいダンス、大がかりな船に乗ってのパフォーマンスとさまざまなスタイルを披露し、圧巻の客席降りで最高潮に盛り上がった。

雪組トップに就任してちょうど1年。朝美は「ショーで演じる太陽神の太陽のように、これからも皆を照らしていける存在になれたら」と、さらなる飛躍も誓っていた。公演は12月14日まで。東京宝塚劇場は来年1月10日〜2月22日。