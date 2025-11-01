¾®½Ð·Ã²ð41ºÐ¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÌë¤ò³Ú¤·¤à¶á±Æ¡¡23Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ½÷À¤È·ëº§
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®½Ð·Ã²ð¡Ê41¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®½Ð¤Ï¡ÖSpoooky¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ËÌë¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö#happyhalloween2025¡¡#¥¢¥á¥Ï¥í¡¡#ÃÀ»î¤·¡¡#ghosthunters¡¡#¥Ô¥¶¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬ËÜ¾ì..¡ª¤±¡¼¤Á¤ã¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ìÁ´Éô¿Í·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®½Ð¤Ï2017Ç¯¤ËÌ¤À®Ç¯½÷À¤È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£18Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£20Ç¯¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Î°ìÈÌ½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£