ハリウッドのドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」でエミー賞主演女優賞を受賞するなど、一躍世界でブレークしたアンナ・サワイ（３３）が、現在製作中のサム・メンデス監督による４部構成のビートルズの伝記映画で、ジョン・レノンの妻ヨーコ・オノ役を演じることが決まった。

英紙ガーディアンによると、同作品を製作するソニー・ピクチャーズは、サワイのほか、英女優ミア・マッケナ・ブルース（２８）がリンゴ・スターの最初の妻モーリン・コックス役、アイルランドの女優シアーシャ・ローナン（３１）がポール・マッカートニーの最初の妻リンダ・イーストマン役、英女優エイミー・ルー・ウッド（３１）がジョージ・ハリソンの妻パティ・ボイド役をそれぞれが演じることを正式に発表した。

４人とも以前からそれぞれの役の候補として有力視されていたが、今回正式に出演が決定した。

アーティストでありミュージシャンでもあるオノは１９６６年にレノンと出会い、レノンが最初の妻シンシアと離婚後、２人は１９６９年に結婚。１９８０年にレノンが凶弾に倒れるまで共に過ごした。

メンデス監督は、「モーリン、リンダ、ヨーコ、パティはそれぞれ魅力的で個性的な女性たち。現在の映画界で最も才能のある女優４人にこの素晴らしいプロジェクトに参加してもらえることを大変嬉しく思っている」とのコメントを発表した。

映画は４本同時に製作され、ビートルズ４人それぞれのメンバーに焦点を当てる。全４作品は２０２８年４月に公開予定。