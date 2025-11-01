現地時間10月31日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップジュベナイルターフ（G1・芝1600m）は、C.スミヨン騎乗の1番人気グスタード（牡2・A.オブライエン）が、人気に応える快走で鮮やかに差し切った。2着には木村和士騎乗の14番人気、伏兵スタークコントラストが入った。勝ちタイムは1:34.93（良）。

レースでC.スミヨン騎乗のグスタードが中団から外目を回る横綱相撲で鮮やかな差し切りを決めた。2着には木村和士が手綱を取った14番人気の伏兵スタークコントラストが入線。道中は4番手好位から上手く内を捌いて抜け出してきており、あわや大金星という好走を見せた。

BCジュベナイルターフ・グスタードとC.スミヨン騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

グスタードを管理するのはエイダン・オブライエン調教師。同調教師はブリーダーズカップ勝利数通算21勝と最多記録を更新した。ジュベナイルターフだけでも8勝とこのレースでは圧倒的な強さを誇っている。殊勲のスミヨン騎手は「きょうは道中のリズムが完璧で、直線に入ったところで勝てると確信しました」と喜びの声を届けた。

また、スタークコントラストを2着へ導いた木村和士騎手は、「直線で進路を外に取りたかったのですが、塞がれたため内に切り替えました。それでもよく伸びてくれました」と同馬の好走を称えていた。