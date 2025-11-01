丸山礼、強めメイクで雰囲気ガラリ 凱旋ランウェイに反響「別人級」「かっこいい」【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの丸山礼が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】丸山礼「別人級」メイクで凱旋ランウェイ
丸山は、しっかりとした眉毛やシェーディングが印象的な“強めメイク”で登場。トレンドのチェックシャツにはダメージジーンズを合わせ、カジュアルなコーディネートで堂々のウォーキングを披露した。
丸山のランウェイに、ネット上では「めっちゃかっこいい！」「別人級」「一瞬丸山礼ちゃんってわからなかった！」「決めポーズ良すぎた」など反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
