¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºÇ¶¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬²ÚÎï¤ÊÉüµ¢¡ªxikers¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Î¹¥Ä´
xikers¡Ê¥µ¥¤¥«¡¼¥¹¡Ë¤¬¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºÇ¶¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ²ÚÎï¤ÊÉüµ¢¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡Ô²èÁü¡Õxikers¡¢HIPHOP¥à¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È
10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOUSE OF TRICKY¡§WRECKING THE HOUSE¡Ù¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ØHOUSE OF TRICKY¡§WRECKING THE HOUSE¡Ù¤ÏÈ¯ÇäÅöÆü¤ËHANTEO¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊªÍý¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£iTunes¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤äApple¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢xikers¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSUPERPOWER¡ÊPeak¡Ë¡Ù¤âiTunes¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢xikers¤Î¿Íµ¤¤¬À¤³¦Åª¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿xikers¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÅöÆü¤Ë¤ÏKBS2¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSUPERPOWER¡ÊPeak¡Ë¡Ù¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£HIP¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë·²Éñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°µÅÝ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºÇ¶¯¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Éüµ¢¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ØSUPERPOWER¡Ù¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³«¤±¤Æ°û¤àÆ°ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤ò¹ª¤ß¤ËÈäÏª¤·¡¢¡ÖÄ°¤¯¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃæÆÇÀ¤òÈ¯´ø¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤µ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢xikers¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSUPERPOWER¡Ù¤Çº£¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£