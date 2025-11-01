「今日好き」永瀬さら＆紗和、ペアランウェイで“ほっぺツン” 圧巻スタイルも際立つ【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた永瀬さらと紗和が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「今日好き」永瀬さら＆紗和、美脚際立つペアランウェイ
腕を組んで仲睦まじく登場した2人は、透明感あふれる制服姿で抜群のスタイルを披露。トップでは永瀬が紗和の頬に“ほっぺツン”をして会場を沸かせた後、観客のハートを射止めるように弓を引くポーズを決め、大きな歓声を浴びていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」、紗和は「ニュージーランド編」に参加し、2人とも現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」永瀬さら＆紗和、圧巻スタイル際立つ制服姿
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
