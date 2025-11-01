元乃木坂46与田祐希、従姉妹2人との東京観光ショット公開「朝活素敵」「3人ともおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】元乃木坂46の与田祐希が10月31日、自身のInstagramを更新。従姉妹たちとの東京観光を公開した。
【写真】与田祐希「素の表情で可愛い」従姉妹とのプラベショット
与田は「上京して10年目 ぐーたら人間故になんだかんだ初めておしゃれカフェで朝活というものをしたかも 連れ出してくれてありがとう従姉妹たち」とコメント。「＃久々の東京観光」というハッシュタグも添え、カフェで撮影した自身のショットのほか、色々な場所での2人の従姉妹とのショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「素の表情で可愛い」「楽しそう」「3人ともおしゃれ」「おしゃれカフェの朝活素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
