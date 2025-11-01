¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥°¥ë¥á¾ðÊó¤¬¤ä¤¿¤é¤È½Ð²ó¤ë½©¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à½÷»Ò¤¬Áý¤¨¤ë¤â¤Î¡£¿©Íß¤ÈÈþ°Õ¼±¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯²µ½÷¥´¥³¥í¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÀÜ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ò¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¿©Íß¤Î½©¡Ù¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö²¶¤¬ÀäÂÐÁé¤»¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Èµ´¥³¡¼¥Á²½¤¹¤ë
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ´ð½à¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤äÀáÀ©¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±¿Æ°¤ËÍ¶¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö½©¤¯¤é¤¤¥Ñ¡¼¤Ã¤È¿©¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÍ¶¤¦
¡Ö£±½µ´ÖÊ¬¤ÎÅØÎÏ¤¬£±¿©¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê³È¯¤·¤¿³°¿©¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡×¤Ë»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚÎÁÍý¤¬É¾È½¤ÎÅ¹¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à¤³¤È¤òÈóÆñ¤¹¤ë
¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤²µ½÷¥´¥³¥í¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ëÈþ°Õ¼±¤ò°Â°×¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤âÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ò¹¯¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö²¶¤Ã¤ÆÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë
¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Î»ä¤Ø¤ÎÅö¤Æ¤Ä¤±¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼«Ê¬¸ì¤ê¤Ë°°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø¤â¤ä¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼«µÔ¥È¡¼¥¯¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤ì¡¢Áé¤»¤¿¡©¡×¤È°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯
¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤Æ¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÂÎ·¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÎÈ¯¸À¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢ÂÎ·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö½÷»Ò¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥É¥«¿©¤¤¤¹¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ë¤·¤íÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¾ã¤ê¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤â¾¯¿©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡×¤È¾®¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë
¡ÖÁé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢º¬À¤Ê¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔÉþ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ä©È¯¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤µ¤»¤ëºîÀï¤â¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡Ö£±¥ö·îÂ³¤¤¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä
¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ¨¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¡¢¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¿©¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦
¡Ö¿©Íß¤ò¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÇº¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿©¤¦¤Ê¡×¤Û¤ÉÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÀµÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¤ä¤ÄÈ´¤³¤¦¤¼¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤»¤á¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö²¶¤¬ÀäÂÐÁé¤»¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Èµ´¥³¡¼¥Á²½¤¹¤ë
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ´ð½à¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤äÀáÀ©¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±¿Æ°¤ËÍ¶¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö£±½µ´ÖÊ¬¤ÎÅØÎÏ¤¬£±¿©¤ÇÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ê³È¯¤·¤¿³°¿©¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡×¤Ë»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîºÚÎÁÍý¤¬É¾È½¤ÎÅ¹¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à¤³¤È¤òÈóÆñ¤¹¤ë
¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤²µ½÷¥´¥³¥í¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤ëÈþ°Õ¼±¤ò°Â°×¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤âÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ò¹¯¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö²¶¤Ã¤ÆÂÀ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë
¡ÖÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Î»ä¤Ø¤ÎÅö¤Æ¤Ä¤±¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¼«Ê¬¸ì¤ê¤Ë°°Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¡Ø¤â¤ä¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼«µÔ¥È¡¼¥¯¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤ì¡¢Áé¤»¤¿¡©¡×¤È°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë·Ú¸ý¤ò¤¿¤¿¤¯
¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡£¤Æ¤«¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÂÎ·¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÎÈ¯¸À¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢ÂÎ·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö½÷»Ò¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥É¥«¿©¤¤¤¹¤ë
¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ë¤·¤íÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¾ã¤ê¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤â¾¯¿©¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤»Â³¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡×¤È¾®¥Ð¥«¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë
¡ÖÁé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢º¬À¤Ê¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔÉþ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ä©È¯¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤µ¤»¤ëºîÀï¤â¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡Ö£±¥ö·îÂ³¤¤¤¿¤é¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä
¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ¨¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¡¢¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¿©¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦
¡Ö¿©Íß¤ò¥¬¥Þ¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÇº¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿©¤¦¤Ê¡×¤Û¤ÉÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÀµÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¤ä¤ÄÈ´¤³¤¦¤¼¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤»¤á¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½÷À¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº