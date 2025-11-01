◆バドミントン ▼Ｓ／Ｊリーグ第１節（１日、東京・大田区総合体育館）

国内最高峰リーグの２０２５〜２６年季が開幕し、女子はＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯがＮＴＴ東日本に１―２で黒星発進となった。１―１で臨んだ第３試合のダブルスでは２０歳の田口真彩（まや）、２３歳の青木もえの若いペアが上杉杏、山北真緒組に９―２１、１９―２１で敗れた。田口は「できないことが多くて、不安になってしまって、思うようにプレーができなかったので悔しい」と振り返り、青木も「終始、相手のペースで終わってしまった」と語った。

田口は２３年に世界ジュニア選手権を制した有望株で、４月に痛めていた左膝の治療に専念していた。９月の全日本社会人選手権に出場し、混合ダブルスでは五輪２大会銅メダルの渡辺勇大と組む“ワタグチ”ペアで１０月中旬の国際大会のマレーシア・スーパー１００で優勝した。患部の状況については「マレーシアが終わってから膝の状態が良くなかった」と明かした。その後の国際大会は棄権し、リーグ開幕も全快とはいかなかった。

８歳先輩の渡辺との混合ダブルスで国際大会に挑戦しているほか、女子ダブルスにも取り組んでいる田口。「バドミントンは１年間試合があるので、痛みと向き合いながら大会を終えないといけない。いいパフォーマンスが出し切れないのは難しいと思うけど、しっかり練習やリハビリをして。チームのためにも、自分のためにも、女子ダブルスも頑張っていきたい」とさらなる成長を誓っていた。