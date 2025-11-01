歌手で俳優の杉良太郎（８１）が１日、都内で芸能活動６０周年記念の著書「生涯献身」（徳間書店刊）の出版発表記者会見を行った。

杉は今年、芸能活動６１年。デビュー前、歌謡学院の盲目の先生に誘われたことをきっかけに１５歳から刑務所慰問を続け、６６年にわたって福祉活動に従事している。社会福祉、国際交流の最前線に身を粉にして立ち続け、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、能登半島地震では現地に赴き、炊き出しを行った。

福祉家としてのモットーに「お金を持っている人は使って、（寄付して）ほしい。お金がない人は時間をあげたらいい。お金も時間もない人は、こうした（福祉）活動をやっている人を理解してほしい」と力説。メディアからは「売名ですか？」と言われた過去もあるが、「そんなことに関わっている時間はない、そんな時間は。『売名です！』と言って、はい、おしまい。芸能界で働いてきて、昔は稼いだんです。お金があったから寄付してきましたよ。（それを）普通に、自然にやってきただけ」と語った。

同書は、２０１０年に東京新聞に連載された「この道」に掲載された５０話分の記事に、今年９月の同紙の連載コラム「私の東京物語」の１０話分を追加し、大幅に加筆したもの。お客様を喜ばせること。苦しむ人々に手を差し伸べることに命懸けで物事に取り組み、「献身」する生きざまの軌跡を収録した。

「媚びない力」（１４年）以来１１年ぶりの新著に「実際に体験したこと、自分の目で見たことを、ひと言ひと言、自分で書きました。私の人生の一部を書いております」。早くも次回作に意欲をみせており、「まだ歳（とし）が若いもんですから、もう１冊ぐらいは出したいなと思っております。中身は痛烈なものを書かせて頂こうと思います」と話した。