◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝 興国１―１（ＰＫ３―１）履正社（１日、ヨドコウ桜スタジアム）

大阪大会の決勝はＰＫ戦の末、興国に軍配が上がった。

試合開始から両チームとも強度高く互いに押し合う展開となった。前半は履正社が流れをつかんだが、スコアは動かず試合を折り返した。後半は開始から興国がペースを握った。同１６分、左サイドのロングスローが流れた所をゴール前にＭＦ佐藤瞭太（３年）が詰めて得点。先制した後も全員守備を続けたが、同３９分に失点を許した。

１―１で迎えた延長戦では、足をつる選手も多くいた。全選手が満身創痍（そうい）の中でピッチを駆けたが、スコアは動かず試合はＰＫ戦に突入。ＧＫ岩瀬颯（３年）が２本目から３本連続のＰＫストップを見せ、１００分の激闘に終止符が打たれた。

前回大会では準決勝で対戦した両チーム。その際はＰＫ戦の末、履正社に軍配が上がっていた。今大会でも決勝でぶつかった両雄。興国が借りを返し、全国切符をつかんだ。

また、履正社は３年連続決勝戦で涙をのむ結果となった。