◆ルヴァン杯 ▽決勝 広島３―１柏（１日・国立）

柏は広島に１―３で敗れ、１２大会ぶりの優勝を逃した。２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯に続き、今回も国立での決勝を制すことはできなかった。リカルド・ロドリゲス監督は試合後の会見で「決勝戦をこのように負けたことを悔しく思っています」と肩を落とした。

試合序盤はゴールのにおいがする好機もあったが、セットプレー３本に沈んだ。前半２５分に、右サイドからのＤＦ中野就斗のロングスローからＤＦ荒木隼人に頭で沈められ先制点を許すと、同３８分にＭＦ東俊希の鮮やかな直接ＦＫでリードを２点に広げられる。さらに、同アディショナルタイム２分には再び中野のロングスローからの流れでＦＷジャーメイン良に３点目を決められた。指揮官は「ロングスローは警戒していましたし、その準備もしていた」としつつも「広島の選手がうまくブロックしてゴールを取った。あの２失点がなければ１―１で延長戦に行った。残念で仕方ありません」と振り返った。

リーグ戦は残り３試合。首位の鹿島とは勝ち点１差の２位に迫っており、優勝の可能性を残している。決勝で敗れ、「選手は落ち込んでいますし、すぐに切り替えられる状態ではない」と素直な状況を語りつつ「リーグを優勝する可能性を十分秘めている状態で残り３節に臨めるのは誇らしいこと。残り３節で勝ち点９を取り、ＡＣＬに行くこと、そしてリーグ優勝を目指して戦い続けたい」と切り替えた。