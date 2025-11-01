「dポイント」有効期限が大幅変更へ。今やらないと損をする“10％増量キャンペーン”の活用法
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆dポイントが10%増量されるキャンペーン開催中
今回、ご紹介するのは「dポイント」についてです。毎年恒例のお得なキャンペーンや、来月から変更になるdポイントのルールをご紹介します。
毎年11月から年始にかけて開催されているキャンペーンがあります。それが「dポイント増量」キャンペーンです。今年も開催されることになり、11月1日（土）から始まりました。
キャンペーン期間は2026年1月5日（月）23時59分まで。
この期間中にエントリーして対象企業のポイントをdポイントに交換すると、もれなく10％増量されます。上限はないので「交換すればするほどお得になる」というわけです。
エントリーとポイント交換の順序は問われませんが、エントリー忘れで増量を逃してしまわないように、とりあえずエントリーを済ませてしまいましょう。「d POINT CLUB」にログインしていれば、エントリーがワンクリックで完了します。
◆増量分の有効期限は進呈日より62日
対象企業のポイントは、たとえば永久不滅ポイント、ドットマネー、ベネポ、JALマイル、リクルートポイントなどです。これらのポイントをdポイントに交換するだけで10％も増量されるので、対象ポイントをお持ちの方は絶好のチャンスです。
福利厚生サービスの「ベネフィット・ステーション」に入っている方は、コースによって毎年5,000ベネポもらえるので、それをdポイントに交換すると5,500ポイントになります。
僕はリクルートカードを利用しているのでリクルートポイントが貯まっていて、毎年キャンペーンを利用してdポイントに交換しています。
上限はないのですが、10％増量分で進呈されるのがdポイント（期間・用途限定）です。2026年2月末頃進呈されて、有効期限は進呈日より62日なので、使い切る分を考えなければなりません。
◆d払いなら簡単にポイント利用可能
そして、dポイントの利用でおすすめなのは「d払い」です。d払いアプリで「ポイント利用」ボタンがあるので、そこをクリックするだけでポイントを使えます。しかも利用するのは何ポイントまでと設定することができるので、期間・用途限定ポイントのみを利用することも可能です。
d払いだったらドラッグストアやスーパーなどで利用できるので、今回のキャンペーンで付与されるdポイント（期間・用途限定）は、普段の買い物で早めに使用してしまいましょう。増量分は期間・用途限定ですが、交換分は通常ポイントです。
◆dポイント有効期限の変更点
さて、この通常ポイントの有効期限に関してルールが変更されます。今までは獲得した月の48ヶ月後の月末が有効期限でした。それが12月1日（月）から、ポイントを獲得したり、利用したりすると有効期限が1年延びるようになります。
今現在貯まっているdポイントの有効期限は、今年の12月1日に一度すべて2026年12月1日になります。その後、dポイントを獲得したり、利用したりすると、その日から1年後に自動延長となるのです。
今まではdポイントを獲得し続けるだけだと、約4年後には強制的にポイントが失効されていました。しかし、今後はdポイントを1ポイントでも獲得したり、利用したりするだけで期限が延長されるので、有効期限を気にする必要がなくなります。これは大きな改善点です。
◆「dポイント運用」の利用でも有効期限延長
