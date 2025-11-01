◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースが2勝3敗で迎え、負ければワールドシリーズ優勝を逃す大事な一戦で山本由伸投手が先発登板。6回1失点の好投で勝利し試合後、第7戦への登板についてコメントしました。

山本由伸投手はワールドシリーズ第2戦で9回105球、1失点の完投勝利。延長18回までもつれた10月28日の第3戦では、中1日ながらブルペンで登板の準備を行いました。

この日の試合後、体の負担について問われると、「この1週間で2往復目のトロントなのでそういった疲れはすこし感じてました」と移動による疲れを感じつつ、「投球自体の調子は試合前、前回と比べて今日の方がよかったですし、結果的には6イニングでピンチも抱えながらにはなりましたけど、野球の調子自体は今日のほうがよかったかなと感じました」と振り返りました。

ドジャースが勝利し、3勝3敗となり明日2日の第7戦で優勝が決まるワールドシリーズ。第7戦について「一戦一戦、どの試合もすごくプレッシャーのかかる落とせない試合が続いていると感じます。明日はプレーする人は大変だと思います(笑)」とコメント。仮に中継ぎか抑えと言われたら投げられますか？と聞かれると「もちろん『行け』と言われたら行けますけど...できれば応援を頑張りたい」と笑顔で話し、記者の笑いを誘いました。