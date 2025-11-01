àÀ¤³¦°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬21ºÐ¤Ë¡ÄàÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñá¤Ë¶Ã¤¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª ¡×
°û¤ßÊª¤òÁ°¤Ë21ºÐ¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤â¸ø³«
¡¡12ºÐ¤ÇàÀ¤³¦°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óá¤È¾Î¤µ¤ìÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Îà21ºÐ¤Î»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î¹ðÃÎ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤â¤Ä¤È¤á¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ß¥é¡¼(21)¡£
¡¡Ê¼»Î¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ß¥é¡¼¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Övery handsome(¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à)¡×¡ÖAwwww!He's so hot(¤¦¤ï¡¼! Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹)¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥ß¥é¡¼¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£SNS¾å¤ÇàÀ¤³¦°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¡£2017Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÌöà»þ¤Î¿Íá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£