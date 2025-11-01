¤½¤ê¤ã¶¯¤¤¥ï¥±¤À¡ÄÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬Ãæ1Æü¤ÇÄ¶Â®»ÏÆ°¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ëº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ïµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬1Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¶Â®»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡10·î30Æü¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¡£Æ±31ÆüÁáÄ«¤ËÂçºå¤«¤éÊ¡²¬¤ËÌá¤ê¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤«¤é²ÙÊª¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¶áÎÙ¤Îº½ÉÍ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ÉÁá¤¯¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Îº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ïµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Êº£¥ª¥Õ¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£