プラチナ世代の後藤未有が初V王手 佐久間朱莉2位、渋野日向子は31位で決勝へ
＜樋口久子 三菱電機レディス 2日目◇1日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。プラチナ世代の25歳・後藤未有が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、悲願の初優勝に王手をかけた。
【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
トータル10アンダー・2位に2週連続優勝を狙う佐久間朱莉。トータル9アンダー・3位に神谷そら、トータル8アンダー・4位タイには菅楓華、阿部未悠、佐藤心結、仲村果乃、ルーキーの荒木優奈、入谷響が続いた。日本4連戦目の渋野日向子は5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル3アンダー・31位タイで予選を通過した。西村優菜は4ストローク伸ばし、トータル5アンダー・16位タイで決勝に駒を進めた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：後藤未有（-11）2位：佐久間朱莉（-10）3位：神谷そら（-9）4位：菅楓華（-8）4位：阿部未悠（-8）4位：佐藤心結（-8）4位：仲村果乃（-8）4位：荒木優奈（-8）4位：入谷響（-8）10位：河本結（-7）10位：横峯さくら（-7）10位：ウー・チャイェン（-7）
