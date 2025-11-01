古江彩佳が6差4位で最終日へ「トップに追いつけるように」 岩井明愛7位、山下美夢有は11位
＜メイバンク選手権 3日目◇1日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。古江彩佳が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。日本勢トップとなるトータル13アンダー・4位タイで最終日に駒を進めた。
大会を放送するWOWOWのインタビューでは「ボギースタートだったんですけど、3番のパー5でしっかりバーディを取って立て直せました。集中してショットを打てています」と好調をアピール。首位とは6打差がついているが、「トップを狙うことは忘れず、しっかり追いつけるように集中して頑張ります」と最終日へ気合いを込めた。岩井明愛はトータル12アンダー・7位タイ。山下美夢有はトータル11アンダー・11位タイ、畑岡奈紗と岩井千怜はトータル7アンダー・28位タイにつけた。吉田優利はトータル5アンダー・38位タイ。竹田麗央はトータル1アンダー・57位タイ、勝みなみはトータルイーブンパー・63位タイ、馬場咲希はトータル3オーバー・71位タイに沈んだ。トータル19アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。トータル15アンダー・2位にリュー・ヤン（中国）、トータル14アンダー・3位にはハナ・グリーン（オーストラリア）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
