お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が1日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。お笑いコンビ・トータルテンボスへのサプライズについて語った。

10月25日はライブツアーの仙台公演だったサンド。偶然にも同日、トータルも漫才ツアーで仙台を訪れていた。

ライブ会場に花を贈り合うのが両コンビの間で恒例になっているが、今回は手違いでトータルの会場に花が届かず。「これはまずいな。どうしようかなと。会場は遠くない。色々考えた。牛タン弁当持っていくとか。でも、それはもうやってるから、それを上回ることは何かないかってことで。よし、行こうと。向こうは13時開演、こっちは15時開演だから行ってみようと」とサンドはトータルのライブへ。

「トータルテンボスは何も知らずに漫才して。漫才終わりにステージに入って行って“来ましたよ”って。5分くらい話をして出ていった」と言い、「ちょっとしか見れなかったけど、やっぱりトータルテンボスは面白い」と絶賛した。