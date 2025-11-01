65歳・浅野ゆう子、魔女コスプレを披露 『ウィキッド』エルファバに変身「美しい」「とっても素敵」
俳優の浅野ゆう子（65）が1日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンでの仮装姿を披露した。
【写真】浅野ゆう子『ウィキッド』エルファバに変身した浅野ゆう子
「本日 ハワイ、10月31日 金曜日」とつづり、「Michelle 19歳のお誕生日！誕生日おめでとう！10代最後の１年が、幸せな１年となりますよう……」と2ショットをアップ。
仮装した2人の姿が写し出されており、浅野はミュージカル『ウィキッド』に登場するキャラクター・エルファバのコスプレ姿を公開。とんがり帽子に紫色のドレス、緑のグローブとカラータイツでなりきる姿を披露した。
ファンからは「美しい」「とっても素敵ですね!!」などのコメントが寄せられている。
