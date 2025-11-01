中山忍 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の浅野ゆう子（65）が1日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィンでの仮装姿を披露した。

　「本日 ハワイ、10月31日 金曜日」とつづり、「Michelle 19歳のお誕生日！誕生日おめでとう！10代最後の１年が、幸せな１年となりますよう……」と2ショットをアップ。

　仮装した2人の姿が写し出されており、浅野はミュージカル『ウィキッド』に登場するキャラクター・エルファバのコスプレ姿を公開。とんがり帽子に紫色のドレス、緑のグローブとカラータイツでなりきる姿を披露した。

　ファンからは「美しい」「とっても素敵ですね!!」などのコメントが寄せられている。