通学・通勤・部活に活躍間違いなし！頼れる【ニューバランス】のリュックがAmazonで販売中！
軽さと収納力が両立したリュックで差をつける！【ニューバランス】のバックパックがAmazonで販売中！
ニューバランスのボックス型リュックは、A4・B4サイズの書類やPCも収納できる大容量30L。軽量設計で、通学や部活、旅行にもぴったり。撥水加工で雨や汚れから守り、カジュアルでおしゃれなデザイン。男女問わず使える、機能性とスタイルを兼ね備えた一品。
撥水加工が施されており、雨の日でも中身をしっかり守る。汚れもサッと拭けてメンテナンスが簡単な設計になっている。
幅33×高さ48×奥行19cmで容量はたっぷり30L。A4やPCも収納でき、通学や部活、旅行まで幅広く対応する。
両サイドに傘やドリンクボトルを収納できるポケット付き。使い勝手がよく、アクティブな日常をしっかりサポートする。
耐久性の高いポリエステル素材で、軽量ながらしっかりとした作り。長く愛用できるリュックとしておすすめしたい。
