ジムニーへの愛が沸点突破。「S-MALL」で見つけたスズキ沼グッズたち #JapanMobilityShow
クルマ好きなら、心揺さぶられること間違いなし。
開催中のクルマの祭典「ジャパンモビリティショー 2025」では、最新のモビリティもさることながら、物販も見どころの1つ。なかでもピカイチの品揃えだったのが、スズキの「S-MALL」です。スズキ愛をさりげなく主張できるものから、ドーンとロゴのついたものまで揃っていましたよ。
ジムニーの「サイ」を模したグッズたち
特に大きく飾られていたのは「スズキといえば」な、ジムニーのグッズたち。どれもアウトドアテイストで、車内で使うのにも相性抜群でしょう。
例えば折りたたみコンテナは、ジムニーとサイのロゴがおしゃれ。ベージュ、カーキ、ブラックの全3色が販売されていました。
ほかにもラグマットやブランケット、アパレルも。家の中などクルマに乗っていないときも、ジムニーを感じられて愛着が湧きそうです。
モビリティショー限定のお土産も
さらにたまらないのが、スズキのクルマやバイクのラバーキーホルダー。これは絶対に愛車の鍵に付けたい。純正のキーホルダーって大体選択肢が少ないのに、スズキはたくさんあって羨ましい…。この棚の裏側にはキーカバーもありました。
他にもモビリティショー限定のキーホルダーや、人気車種の絵柄とモビリティショーロゴの焼印が施された瓦せんべいも。全部見せてしまうとお楽しみが減ってしまうのでこのくらいにしておきますが、まだまだ品揃え豊富で、特にアパレルグッズはTシャツからアウターまでたくさんありました。
東展示棟 4ホールあたりのスズキブースは大きいのですが、このS-MALLはちょっと見つけにくいかも。行かれる方はスズキブースとホンダブースの間の場所をチェックしてみてくださいね。
Source: SUZUKI