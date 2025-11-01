日本時間１日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第６戦で、ドジャース（ナ・リーグ）が九回のピンチを切り抜け、辛くも３−１で逃げ切った。

一打同点のピンチをしのいだ一因は、ベテランの守備だった。（デジタル編集部）

２点リードの九回裏、ドジャースベンチはマウンドに佐々木朗希を送った。八回から登板し、走者を２人許しながらも無失点で抑えた「急造」守護神に最終回も託した。

しかし佐々木は、先頭の６番キルクに死球を与えると、続くバーガーには左翼へ二塁打を浴びた。無死二、三塁と一打同点のピンチを招き、ドジャースベンチは先発要員のグラスノーをマウンドに送った。

レギュラーシーズンでは２０１９年以降、救援登板のない右腕だが、勢いよく力のあるボールを投げ込んだ。１球でクレメントを一飛に仕留めると、Ａ・ヒメネスは２球目のシンカーで左直に打ち取った。ここで、相手にミスが出る。この打球を前進して捕球したＥ・エルナンデスが、素早く二塁にジャンピングスロー。飛び出していた二塁走者は頭から戻ったが、間に合わなかった。送球は、難しいハーフバウンドとなったが、ロハスが体勢を崩しながらも抑えた。

この併殺を完成させた２人はいずれもベテランだ。Ｅ・エルナンデスは内野もこなすユーティリティープレーヤーで、この試合は、ドジャースの選手としてポストシーズン通算９１試合目の出場。球団記録を更新し続けている。どこで起用されても、そつなくこなす３４歳のベテランが、前進しながらライナーを捕り、そのまま二塁へ送球するスムーズなプレーを見せた。

これを捕った二塁手のロハスは３６歳。不振の若いパヘスに代わって、このシリーズでは初スタメンだった。ハーフバウンドの送球に対し、腰より後方でボールを捕るような格好になったが、尻もちをつきながらも、ボールは離さなかった。ベンチで戦況を見つめた山本由伸と佐々木も抱き合って、喜んでいた。

第３戦は延長１８回までもつれるなど、激闘が多い今回のワールドシリーズは最終戦に突入する。総力戦は必至とみられる決着の第７戦、勝負所でのベテランの働きにも注目だ。