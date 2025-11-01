俳優の中尾明慶（37）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。12歳長男の授業参観で緊張したことや反省したことを振り返った。

グループで討論し、長男が発表する姿を見守ったという中尾。「成長が早いからなのか、小学6年生くらいだと、女の子の方が全体的にはしっかりした意見を言ってるなっていう印象で」と振り返り、「やっぱり男の子って俺もそうなんだけど、根本がかわいらしいというか、意見が凄くシンプルで、かわいらしい意見を言ってて」と率直な感想を述べた。

そして、息子の授業参観を見ながら、「俺は“そうか…これは夫婦喧嘩（けんか）しても勝ち目はないな”っていう…それだけが頭に浮かんで」と妻・仲里依紗との関係性が頭に浮かんだことを明かした。「全然トカゲくん（長男の愛称）が頑張ってる討論とかよりも、やっぱり女の子は言葉に表現するのがうまいなとか思って」と苦笑いで語った。

また、息子の発表はトップバッターだったといい、「あの心境って何とも言えないんだよね。おれは“おいおいおいおい大丈夫か”ってちょっとドキドキするっていうか」と心境を吐露。しかし、息子が一生懸命発表する姿に、「ちょっと心配になった“大丈夫か”“できんのかお前に”という感覚は、一瞬でも思った俺が反省しなきゃいけないなと思って」と反省。「今日はいい時間を過ごさせたもらった」と締めくくった。