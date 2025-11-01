◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースのウィル・スミス選手が、最後のアウトとなった9回裏のダブルプレーについて語りました。

ドジャースは2点リードの9回裏、1アウト2、3塁のピンチを迎えました。しかしここでブルージェイズの打者が放ったレフトへのライナーをキケ・ヘルナンデス選手が前へ出てキャッチ。さらに2塁へランニングスローし飛び出していたランナーをアウトにして、ダブルプレーで逃げ切りました。

試合後の会見でスミス選手は「キケが本当に素晴らしいプレーをした。あの打球を完璧に読み切った。状況的に少し浅めに守っていた」とこの場面に言及。

「彼の守備位置は把握していたが、走者の位置を確認するまではダブルプレーは期待していなかった。あれは本当に素晴らしいプレーだった」と、嫌な流れを断ち切るビッグプレーを見せたキケ選手を称賛しました。

この勝利で今シリーズは両チーム3勝3敗となり、勝った方がワールドチャンピオンとなる第7戦を迎える事になりました。スミス選手は「ワクワクしている。楽しみだ。私たちはこの1年間、この状況で勝ってワールドシリーズを制するために努力してきた」と語ります。

投手陣も総動員となることが予想されますが、捕手としてリードするスミス選手は「とにかく1球1球に集中するだけ。投手コーチと話し合い、何をすべきか、次に登板する投手は誰か、そういうことを確認する。1イニングずつ、1球ずつだ」と、決戦へ意気込みました。