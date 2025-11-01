µµÅÄµþÇ·²ð¤ÎàËÜÅö¤Î¼ÂÎÏá¤Ï¡©¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¡¦Æâ»³¹â»Ö»á¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÆâ»³¹â»Ö£Ë£Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£±£°·î£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢µþÇ·²ð¤Ï¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£°È½Äê¾¡Íø¡£Æâ»³»á¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Î¥«¥·¥á¥íÁê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸«»ö¡£¥«¥·¥á¥í¤Ï¹¶·â¤¬Ã±Ä´¤¹¤®¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æâ»³»á¤ÏµþÇ·²ð¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖµþÇ·²ðÁª¼ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Ô¥«¥½¤Ï£°¡½£²¡ÊÈ½ÄêÉé¤±¡Ë¡£¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¡Ë£±¿Í¤Ï¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î»î¹ç¡£¥Í¥ê¤È¤âºÇ¸å£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Àï¤¤Êý¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡¢Åö¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤³¤Î¿ô»î¹ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£º£²ó¤Î¥«¥·¥á¥í¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤¤¤Ö¼«¿®¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¥Í¥ê¡¢¥Ô¥«¥½¤È¤ä¤Ã¤Æ¡£¥«¥·¥á¥í¤Ë¡¢¤Û¤Ü²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈµþÇ·²ð¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£