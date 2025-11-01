クアラルンプール拠点で活動中のAKB48海外姉妹グループ、KLP48は1日、初ワンマンライブ開催を発表した。12月27日午後5時からマレーシアのJio Spaceで行う。

公演名は「KLP48 First Solo Concert〜SUPER BASH〜」。チケットは最前確保席で150リンギット、その他で100リンギットとなっている。購入はKLP48公式サイトなどから可能となっている。

KLP48は「デビューからワンマンライブを行ってこなかったKLP48が満を辞して1000人規模の会場に挑む」とつづっている。

メンバーの行天優莉奈（26）は自身のSNSで「初めてのワンマンライブ！！とっても楽しみすぎる。年末でバタバタな時期やけど会いに来てくれたらうれしいなあ」と呼びかけた。

山根涼羽（25）は「夢のひとつだった“KLP48単独コンサート”がかないました。本当に、うれしくてうれしくて…。ここまで来られたのはファンのみなさんのおかげです。夢のステージもし良かったら観に来てね」と喜びをつづった。

KLP48がワンマンライブを行うJio Spaceはクアラルンプール近郊にあり、11月15日には同グループがDDTプロレスや東京女子プロレスと協力開催のイベント「GOOD LIFE presents LOVE＆PEACE」も開催予定。音楽ライブとプロレスが融合するイベントで、関係者によるとマレーシアで日本のプロレスが披露されるのは初めて。元モーニング娘。でタレントの矢口真里（42）や元SKE48荒井優希、NGT48（清司麗菜、西潟茉莉奈、藤崎未夢、大塚七海、北村優羽、杉本萌）、もえのあずきらが出演することも発表されている。

◆KLP48 AKB48の海外姉妹グループとして、昨年7月にマレーシアを拠点に活動を開始。AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽、STU48の甲斐心愛の日本人4人が発足と同時に移籍し、現地オーディションで選ばれた9人を加えた計13人が1期生メンバーとなった。ステージではAKB48楽曲を中心に披露しており、今後オリジナル曲制作なども行っていく予定。夏にオーディションを行っていた2期生13人の加入も決定している。