ミルクを飲む子猫の2年後…。成長のビフォーアフターが注目を集めています。話題の投稿は9000件を超える「いいね！」を獲得し「ベビーの時も大きくなってからも本当に愛らしいです」「大きくなって可愛さから美猫さんに変化しましたね」「かわいいちゃんが綺麗さんになられて」とのコメントが寄せられていました。

【写真：一生懸命ミルクを飲んでいた赤ちゃん猫→２年が経過すると…想像以上に成長した『現在の様子』】

ミルクを飲んでいた子が5.6kgの立派な猫に

Threadsアカウント「るーたす」に投稿されたのは、猫ちゃんの劇的な成長の記録です。生後3週間で飼い主さんのおうちに迎えられた子猫は、哺乳瓶でミルクを飲んでいたそうです。すくすくと大きくなり、2年後には5.6kgまで大きくなったのだそう。立派な体格になりましたが、その愛らしさは子猫時代から変わりません。

立派に成長したこの猫ちゃんには、子猫時代からお世話をしてくれたお兄ちゃん猫がいます。そのおかげで、この猫ちゃんはお兄ちゃん猫が大好きになったそうです！また、体は大きくなっても、毛布をフミフミして甘える子猫のような姿も見せてくれるのだそう。大きな体で毛布を踏む姿は、ギャップ萌え必至です。

感動のコメント続々！

このビフォーアフターの投稿にThreadsユーザーたちからは「あっという間に大きくなって変身してる！でも愛おしさは増し増し」「本当に猫ってどうしてこんなに人間の心を鷲掴みにするんやろ？」「子猫は無条件で可愛い。でも成猫のドシンとした姿もかわいい」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「るーたす」では、2匹の猫ちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「るーたす」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。