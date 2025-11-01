2児の母・安田美沙子「最近つくったものたち」手料理多数公開「どれも栄養たっぷり」「料理上手」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの安田美沙子が10月31日、自身のInstagramを更新。手料理を多数公開し、反響が寄せられている。
【写真】43歳2児の母タレント「食欲そそる」手料理公開
安田は「最近つくったものたち」とコメントし、おからハンバーグ、アボカドと豆苗とナッツのサラダ、高野豆腐の卵とじ、鶏肉とごぼうの唐揚げ、味噌汁などが乗せられた食卓の写真をそれぞれ公開。料理ごとの写真や、ホームベーカリーで作ったというもちの写真なども披露し、それぞれの料理について説明を添えている。さらに「お味噌が手作りになって、子供達のおかわりが増えた！嬉しい」と以前に投稿した自家製味噌についても綴っている。
この投稿に、ファンからは「どれも栄養たっぷり」「全部美味しそう」「食欲そそる」「レシピ知りたい」「料理上手」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児の母タレント「食欲そそる」手料理公開
◆安田美沙子、手料理多数公開
安田は「最近つくったものたち」とコメントし、おからハンバーグ、アボカドと豆苗とナッツのサラダ、高野豆腐の卵とじ、鶏肉とごぼうの唐揚げ、味噌汁などが乗せられた食卓の写真をそれぞれ公開。料理ごとの写真や、ホームベーカリーで作ったというもちの写真なども披露し、それぞれの料理について説明を添えている。さらに「お味噌が手作りになって、子供達のおかわりが増えた！嬉しい」と以前に投稿した自家製味噌についても綴っている。
◆安田美沙子の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「どれも栄養たっぷり」「全部美味しそう」「食欲そそる」「レシピ知りたい」「料理上手」「素敵なママ」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】