【モデルプレス＝2025/11/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が10月30日、自身のInstagramを更新。黒猫に扮したコスプレを公開した。

【写真】「今日好き」出身美女「反則級の可愛さ」キャミ×ミニスカで黒猫コスプレ

◆瀬乃真帆子、黒ネココスプレ披露


瀬乃は「ハロウィン前夜祭…だね」とコメントし、猫耳カチューシャと肉球手袋をつけた黒猫コスプレを披露。レースやリボンがあしらわれた黒白チェック柄のキャミソールに黒いフリルのミニスカート姿で、美しい素肌を見せている。

◆瀬乃真帆子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「反則級の可愛さ」「天使」「透明感すごい」「ずっと見ていたい」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

