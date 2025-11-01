今年の羽織り選び →【無印良品】で！ 大人のサマ見え♡「大本命アウター」

「今年の羽織り、なに買う？」迷っている人へ。【無印良品】「MUJI Labo」から、今シーズン大本命になりそうなアウターをピックアップしてお届け。カシミヤを使用した素材で作られたロングコートや、ころんとしたフォルムが可愛いMA-1風ジャケットなど。サッと羽織るだけでサマ見えしそうなアウターは、秋冬コーデの即戦力になりそうな予感。

ガバっと羽織ってサマになるロングコート

【無印良品】「婦人 カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

ウールやカシミヤを使用した、ダブルフェイス素材を使用。公式オンラインストアで「軽さとやわらかさを兼ね備えた1枚仕立て」と紹介されているように裏地がなく、カーディガン感覚でガバッと羽織れそうなのが魅力です。顔まわりがスッキリ見えそうなノーカラータイプなので、タートルネックトップスやパーカーとの相性も良さそう。

オンオフ使えそうなステンカラーコート

【無印良品】「紳士 カシミヤ混ショートステンカラーコート」\29,900（税込）

サッと羽織りやすそうなミドル丈のコートは、メンズラインの商品。こちらもウールやカシミヤを使用しています。コーデのアクセントになるやや大きめの襟は、立ててチンガードを付けると防寒対策も◎ きちんと感もプラスできるため、休日だけじゃなく通勤にも重宝しそうです。

可愛くおしゃれに防寒できそうなダウンジャケット

【無印良品】「婦人 ダウンショートジャケット」\24,900（税込）

公式オンラインストアで「膨らみの大きな750フィルパワーの羽毛を使用しました」と紹介されているダウンジャケットは、寒さ対策しながらおしゃれを楽しみたい人にぴったり。ころんとした丸みのあるシルエットが可愛いポイントに。ステッチレスの洗練されたデザインで、カジュアルにもきれいめにもテイスト問わず着回せそうです。

素材もMA-1風デザインも可愛いショートブルゾン

【無印良品】「婦人 ウール混ナッピングショートブルゾン」\24,900（税込）※写真のカラーは一部店舗限定品

糸をループさせたふわふわのブークレー素材が可愛いブルゾン。公式オンラインストアで「MA-1に着想を得た」と紹介されているように、裾と袖口にリブをあしらったコロンとしたシルエットが特徴です。スッキリと着こなせそうなショート丈で、ボリュームのあるロングスカートやワイドパンツもバランスよく着こなせそう。脱ぎ着しやすそうなので、車移動が多い人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i