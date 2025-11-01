◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

「徳を積む」という言葉がある。続けていると物事が良い方向に向かうらしい。そんな出来事があった。

９月の大相撲秋場所。優勝争い大詰めの支度部屋で、取組後の横綱・大の里を撮影していた。真剣な表情をアップで狙っていたら、ファインダーから姿が消えた。驚いて見回すと、かがんで誰かが落としたテーピングのゴミを拾っていた。緊張した状況で床の小さなゴミに気づく視野の広さと冷静さに、隣のカメラマンと一緒に驚いた。世話人も「そんなことまでしなくても」と恐縮しきり。横綱は悠然と通路に消えた。

女子ゴルフ開幕戦では、プロ２年目で激しい優勝争いを繰り広げる菅楓華（すが・ふうか）を撮影していた。慌ただしく次のホールに向かう菅を追っていたら突然しゃがんだので、ぶつかりそうになった。芝生に落ちていたアメ玉の包装紙を拾って、ポケットに入れていたのだ。気になって後日、聞いてみた。「日章学園時代からの教えを守っていたら、それが普通になった。運を拾うってやつです」とほほ笑んだ。菅はこの秋にプロ初優勝を飾り、大の里は秋場所で横綱として初めて賜杯を抱いた。

ドジャースの大谷翔平も、花巻東高時代からの習慣でグラウンドに落ちているゴミを拾うという。私も取材が多いゴルフコースでは以前から気をつけているが、こちらは何も起こっていない。運を拾うどころか判断ミスや撮り逃し、ツキのなさを嘆くばかり。何かを期待している時点で論外なのは承知している。（写真担当・今西 淳）

◆今西 淳（いまにし・じゅん） １９８８年入社。相撲とゴルフを愛し、まもなく定年を迎えるイケオジカメラマン。