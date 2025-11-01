いちど逮捕されても、性犯罪を繰り返してしまう例は少なくない。すこし古いデータになるが、法務省「平成25年版犯罪白書」によると、調査対象となった性犯罪事件の加害者のうち、裁判確定から5年が経過した時点における再犯率（罪名問わず）は13.9％だったことが明らかになった。これは、性犯罪者のうち7〜8人に１人が再度犯罪に手を染めてしまうという数字である。なぜ繰り返してしまうのか、その心理とは──。

朝日新聞取材班『ルポ 子どもへの性暴力』(朝日新聞出版)よりお届けする(一部抜粋して再構成)。

※この記事では性暴力被害の実態を伝えるため、被害の詳細について触れています。

「やめたくてもやめられなかった」

関東に暮らす男性（58）は、子どもや若い女性を狙った痴漢や露出行為を約30年繰り返した。長い間、大手上場企業に勤め、職場では人材育成担当の頼れる社員、家ではいい父親を演じてきた。一方で、通勤電車の中で性犯罪を繰り返した。

「まさに、ジキルとハイドでした」

満員の電車に乗るたびに少なくとも4〜5人を物色した。「1年に250日出勤して計2000人。20年勤務したので4万人。少なく見積もって」と男性は言う。

高校1年のとき、通学する満員電車の中で、向かい合った女子中学生のカバンを持つ手が、男性の下半身に密着した。思わず勃起した。興奮と緊張が体を突き抜けた。以降、男性はカバンを持つ女性の手に股間を押しつけるようになった。やがて露出にもはまった。大学生のとき、道で露出していると、通りかかった女子高校生がわざわざ目の前に来て、ケラケラと笑った。気分は最高だった。《男として自分の性器が認められた》と思った。露出行為は、自己肯定感につながった。

小学生の女の子4人に声をかけ、自宅に連れ込んだこともある。汗をかいたからと言って一緒に風呂に入った。1時間ほどで解放したが、近くの公園で子どもたちを探す保護者たちの姿が見え、逮捕の恐怖に震えた。「彼女たちは無事に成長しただろうか」。男性は悔恨の念を抱きながら振り返る。

最初の逮捕は19歳のときだ。本屋で立ち読みしている女子高校生のお尻を触り、警察に突き出された。警察署では「何もしていない」と否認し、迎えに来た母にも「僕はやっていない」と言い続けた。《バレたら見捨てられる》との一心だった。結果は不起訴。そうなると、今度は、たとえ捕まっても大したことにはならないとの思いが頭をもたげてきた。男性自身、自分が痴漢行為をやめたいのかどうかもわからなくなった。

痴漢で達成感、上がる自己肯定感

大学を出て就職し、入社2年目に結婚した。《愛ある結婚をすれば、全部やめられるはず》。そう思ったが、違った。長男が生まれ、マンションも購入した。しかし、露出と痴漢はやめられなかった。

「相手を傷つけているという感覚はなかった。嫌がるそぶりの人にはそれ以上やらないから」。抵抗しないということは相手が受け入れてくれたのだと、都合のいい解釈ばかりをしていた。

会社への行き帰りの電車の中での性的逸脱行為は、スリルと緊張を感じる、生きている実感のための儀式のようだった。男性にとっては、もはや性的な欲求のためではなくなっていた。「人がやらないことができたという達成感を得ていた。それで自己肯定感が上がった」と男性は振り返る。会社での嫌なことも忘れられた。

38歳のとき、公然わいせつ罪で逮捕・起訴され、罰金刑を受けた。勾留が週末の3日間だったため、会社にはバレなかったが、妻は心労でやせ細り、会話もなくなった。釈放されたときは「二度とやらない」と誓った。それなのに、帰りの電車内でまた、痴漢をした。その後も繰り返し逮捕された。自分でもわけがわからなかった。

やめなくてはいけないという思いとやめられない自分。性加害者を治療しているという精神科クリニックに行き、依存症の自助グループにも通い出した。ただ、会社で上司からやりたくない仕事を押しつけられたり、理不尽なことを言われたりすると、「こんなにつらい思いをしているのだから」などと言い訳をしては、男性は電車の中で痴漢行為に及んだ。

刑務所の中で感じた、初めての「幸福」

47歳で逮捕されたときは、会社にも知られ、退職した。執行猶予中の犯行だったため、実刑は確実だった。保釈が認められたものの、「もう生きてはいけない」との思いに駆られた。自殺しようと考え、橋から飛び降りようとしていたところを、たまたま通りかかった東日本大震災の被災者に見つかって説得され、死ぬことを思いとどまった。

男性は懲役10か月の実刑判決を受け、服役した。刑務所では高齢者や障害者がいる工場で働いた。作業ができない高齢の受刑者が刑務官に怒鳴られている姿を見て、いたたまれず「自分に指導させてください」と志願した。失禁した認知症や歩けない受刑者の体を風呂で洗ってやると、泣いて喜ばれた。《人からこんなに感謝されることもあるんだ》。人に尽くすことで、素晴らしい幸福感をもらえることを知った。自分の存在意義を初めて認めてもらったように感じた。

男性は超低体重で生まれた。小児まひの後遺症で足が不自由だ。母は「恥ずかしいからあんたと一緒に歩きたくない」と言い、父は「俺は仕事が忙しいんだ」と怒鳴って家庭を顧みなかった。幼いころから親の期待に応えられない自分を恥じて生きてきた。学校ではいじめられた。小学4年のときには近所の男性から性暴力を受けた。執拗に性器を触られて笑われた。《人に笑われる、恥ずかしいおちんちんなんだ》。そのときからその思いに支配された。

男性は自助グループに通い、自分にとっての露出は、あのときに笑われた恥ずかしい自分が男として認められるための行為だったのだと気づいた。「（高校生に『キャーッ』などと声を上げられる）相手の反応で『男として認められた』と感じていた」。両親からは「男らしくしろ」と言われて育ち、男性は「思春期に、男らしさを誤解したのかもしれない」とも振り返る。

服役中に離婚した。刑務所でキリスト教と出会い、出所後に洗礼を受けた。教会で知り合った女性と再婚した。いまの妻はすべてを知った上でそばにいてくれている。10年以上、再犯はしていない。8年前からは自分の経験を生かしてカウンセラーとして働き、加害者など性の問題を抱える人たちの相談を受ける。

「自分より弱い人をいじめたりコントロールしたりすることで強さを証明しようとする。それが、子どもや女性への性加害につながる。男らしさ、女性はこうあるべき、という社会的な価値観の強要や偏重をなくすことが必要ではないか」

性加害者や性依存症者には男女を問わず、いじめや性虐待を受けた人が多いという。

「そもそも自分を愛せていない。自分を大切にできないから人を大切にすることができない。加害を止めるには加害者ケアも必要。それが被害者のためにもなる。私のような加害者を一人でも多く減らせば、被害者も減る」。男性は力を込めて言った。

