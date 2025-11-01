大人気アニメ『ラブライブ！ サンシャイン!!』国木田花丸役、そして9人組ユニット『Aqours』のメンバーとして活躍する声優・高槻かなこ（32）。昨年12月に結婚を公表し、今年9月には夫がインド人と「国際結婚」であることを明かすとSNSで大きな話題を呼んだ。夫との交際中は「国籍の違いを感じたことはなかった」という高槻だが、「結婚」「結婚式」という段階で苦労がなかったわけではない。高槻に"現実"を語ってもらった。【前後編の後編。前編から読む】

【独占写真】笑顔からアンニュイまで 「声優・高槻かなこ」が魅せた！ インドの「緑色の”スーツ”」を着る一幕も

＊ ＊ ＊

高槻の夫は高校卒業後、文部科学省の奨励プログラムで来日し、日本の大学に留学。その後、日本で就職しており、日本での生活は10年以上。流暢に日本語を話し、日本文化にも堪能だ。高槻も「本当にインド生まれなのか？」と思うことがたびたびあったという。高槻が家族に結婚を報告した時も、気にされることはなかった。

「姉妹は留学経験があって、実家でもホームステイを受け入れていたこともあったので、特に驚かれませんでした。私と同じような感覚だったと思っています『結婚式はインドでやろうって思ってる』って言ったら、母は『やった！ インドに行ける』と喜んでいましたね（笑）」（以下、高槻）

そんな高槻が最初に「国際結婚」の"壁"を感じたのは、婚姻届だった。実は昨年12月の結婚発表時には、法律上では婚姻が認められていない状態だった。

「婚姻届を出すにあたって旦那側の書類がいろいろと必要で、住んでいる区に電話で問い合わせたのですが、担当者によって毎回言われることが違うんです（苦笑）。ある担当者に言われて用意した書類が、別の担当者からは『それは要らない』と言われたり。逆に『この書類を準備してください』と言われた書類を取り寄せようと、大使館に連絡したら『その書類はインドでは発行してない』と言われてしまって……（苦笑）」

厚生労働省のデータによると2023年の婚姻数47万4741件のうち、夫婦の一方が外国籍である数は1万8475件で、全体の約3.9％だ。決して「レアケース」というわけでもないが、高槻が婚姻届を出そうとした区役所にはインド人と日本人の結婚の事例がなかった、もしくは乏しかったようだ。

困惑した高槻は、同じくインド人男性と国際結婚した他県在住の友人にアドバイスをもらい、「友人はこの書類で受理された」と伝えるも、区の担当者からは「でしたら、そちらのほうで出してください」と取りつく島もない様子だったという。

「私も負けず嫌いなので、『じゃあいくら時間かかってもいいので、私たちがここで例を作ります』って言って、とりあえず必要だと思う書類を提出したんですよね。

それから2ヶ月間、何もなかったのですが、急に区役所から電話が来て。旦那の本人確認や、詐欺防止のためのパーソナルな質問にいくつか答えたら、『確認取れましたので受理できました』と言われました。苦労はありましたが、あっけなく受理されました（苦笑）」

「結構、しんどかった」漏れた本音

「インド人と結婚したことを伝えるとかなりの確率で"インドって暑いよね"と言われるんですけど、首都デリーは東京より涼しい印象です。1、2月は最高気温も一桁でダウンがないと過ごせない。でも、多くの家庭にクーラーはあるけど、暖房がない。

だから、初めて旦那の家族にお会いする時、日本のお土産としてユニクロのフリースを持っていきました。物価が日本より安いのでインドでユニクロは高級品扱いでして。あと、顔のパックも喜んでもらえましたね。日本の美容系商品はインドで人気も高いようでとても喜んでもらえました」

高槻は今年1月から結婚式を挙げるために約1ヶ月半、夫の実家に滞在したという。義母が理解できるのがヒンディー語のみなので、あらかじめ夫から日常生活に必要な単語などを教えてもらうなど準備はしていたつもりだったが、渡航するとその"現実"に挫けそうになったという。

「この期間は、結構、自分がしんどかった」

高槻はこう吐露する。

日本人には、インドは「仏教発祥の地」として知られているが、国民の8割以上が信仰しているというヒンドゥー教、イスラム教、シク教など多岐にわたり、同じ宗派の中でも細かい違いがある。高槻も渡航前に夫から「同じヒンドゥー教でも"お肉を食べるのがOKな家庭"もあれば、"牛だけは食べないけど水牛は食べていい家庭"がある」などと細かい違いを教えられていたという。高槻が直面したのもまさにこの「食」だった。

「食事はカレーにおかずが2〜3種類というのが基本で。スープカレーもあれば、ちょっと固形っぽいカレーもあってスパイスもこだわっていると聞いていたのですが日本人からしたら全部同じカレーなんです（苦笑）。これが毎日なので参っちゃって……。

日本からレトルトのお味噌汁などを持っていこうと思っていたのですが、旦那の実家の方々は皆さん敬虔なヒンドゥー教徒なので、全部が自然由来の食品でなければダメでして。

味噌汁も人工の鰹エキスなどが入っているとダメ。日本ではなかなかそういう商品がすぐ手に入らなくて。結局、持っていけたのは昆布茶だけ。暖房もない部屋で、毛布にくるまりながら昆布茶を飲んでいた時は、精神的にきつかったですね」

ご祝儀は2000円

食事で苦労しつつも、結婚式の準備は進んでいく。2日間で3つの主な式を挙げたが、その前後にも「お母さんの式」「お父さんの式」「自宅でご飯を食べて踊る式や家をデコレーションする式」と1週間ほど"式づくし"だったという。

「昔のヒンドゥー教の風習では、結婚式に女性の家族が一生分のお金を使うのが当たり前なところもあったようで。それこそ2000万円ほどかかるケースもあったと聞いています。ただ、それも地域によって違いは大きいですし、時代も変わっているので私たちは日本で式を挙げるのと変わらないような金額でした。

ただ、インド人同士の結婚だと500人くらい招待するのが普通なのですが、私たちは200人ほど。逆にその規模の式場を探すのに苦労しました（笑）ちなみにご祝儀という概念がほとんどなくて、払ってくれても日本円で2000〜3000円ほど。大赤字ですね（笑）」

文化の違いによる苦労があったのも事実だが、高槻は「インド」に家族ができたことは自分の人生で大きな財産だと感じている。

「インドの方は愛情表現がストレート。日本だと、どうしても愛情を口にするのが恥ずかしいという空気が強い気がしますが、インドでは街中で見知らぬ人から"その服、かわいいね"と話しかけられたり、ストレートな愛情表現が多いんです。

もちろん親子間でも『愛してるよ』『かわいいよ』と口にします。旦那の実家では毎日、家族で一つのベッドに集まって、同じ布団を被りながらおしゃべりをするんです。修学旅行の夜みたいに（笑）。いまも旦那の家族とは週3回ぐらいテレビ電話していますし、家族の愛、絆はすごく強く感じます。」

これからも声優、舞台、ライブ、配信など多岐にわたる活動は続けていくが、今回の結婚を経て、高槻の心には新たな目標も生まれた。

「日本で国際結婚をされた方は私たち以外にも大勢いて、いま苦労をしている人も少なくないと思います。こうして自分の口で伝えられるようになったいま、喜びから苦労、偏見などを声に出して伝えていきたい。

いま外国人が多く日本に滞在していますので国際結婚も珍しくなくなっていくと思います。みんなの誤解を解く……というのではなく、一人でも多くの人に知って、理解してもらえたらと思っています」

これまでの高槻の活動は決して平坦なことばかりではなかった。心身のバランスが伴わず、活動休止という苦しい時期もあった。そんな彼女だからこそ人の気持ちに敏感で、寄り添いたいと思うのだろう。彼女の未来が明るいことを祈っている。

（了。前編から読む）

◆取材・文／赤木雅彦 撮影/五十嵐美弥