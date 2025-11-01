ノルディックスキー・ジャンプ女子で平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が１日、札幌・オリンピックミュージアムで行われたトークショーにサプライズで登場した。

１１月１日に札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われる予定だったＵＨＢ杯が、悪天候のため中止。大会後に行われる予定だったトークショーが急きょ、午前中に行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル王者の小林陵侑（チームＲＯＹ）、レジェンド葛西紀明、伊藤有希（ともに土屋ホーム）、９８年長野五輪団体金メダルのメンバー斎藤浩哉氏が出席した。

五輪代表がずらりと並び、会場は熱気に包まれたが、トークショーが中盤にさしかかると司会者が高梨が客席側にいることを紹介。笑みを浮かべながら立ち上がり会場のファンに手を振ってこたえると、拍手がわき起こった。高梨は「観客席に座らせていただいてすみません。楽しませてもらっています」とあいさつした。

さらに、大倉山の魅力を聞かれると「すごく風が吹くところではあるので、ダイナミックなジャンプが出やすい場所でもあると思いますし、すごく景色がきれいで癒やされながら飛んでいます」と印象を語ったが、一番のお勧めは「大倉山のソフトクリームが大好き。このソフトクリームが一番の大倉山の推しだと思います。すごくおいしいのでぜひみなさま機会があれば食べてください」とアピールしていた。

レジェンド葛西も「食べましたよ。やっぱり上までいかないと食べられないので、一度、上まで行って景色を見て、ソフトクリームをペロリ。これが一番ですね」と同調していた。