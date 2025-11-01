タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席した。

読者の背中を押してくれる藤本のリアルな言葉を収録した一冊。同書のタイトルにもある「まいにち生き返る」には「毎日出し切るのは大事。疲れている日は無理だけど、自分の中の限界を超えてこそ成長にもつながるだろうなって思う。一日一日出し切るていうのもほしいなっていう気持ち」が込められているという。

人生において悩むことも大事だが「行き詰まったら、この本を読んで“まあ、なんとかなるよね”っていうお守りにしてもらいたいなと思いますね」としみじみと語り、「昨日の私はもう終わったから、今日また新しい私で生き返って、今日っていう日を頑張ってほしいな」とほほ笑んだ。

SNSも発展し完璧を求められがちな現代。これから社会に羽ばたいていく大学生に対し「失敗して当たり前だし、失敗することでも成長につながったりとかするので、そもそも最初から成功すると思わないでって思う。失敗していいと思うので毎日新しい自分に生き返って、また新しい一日を頑張ってほしいな」と期待も口にした。

この日、500人以上が入る大講堂に「ミキティー！」の呼びかけを受け笑顔で登場。大学生らとズボラあるあるや、恋愛観についてトークを展開した。